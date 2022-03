Bevægelse og træning kan få rygpatienter tilbage i arbejde

Hun slår fast, at der skal arbejdes langt mere målrettet på oplysning om, hvordan man træner ryggen op igen, og hvordan man selv gør den rigtige indsats.

- Det allervigtigste for de fleste rygpatienter er at bevæge sig, for det lindrer smerterne og sikrer, at tilstanden ikke forværres. At lægen i stedet siger: ”Lad os nu lige se tiden an”, det går slet ikke, siger hun.

Hun peger på et system, som er skruet grundlæggende forkert sammen, og som trækker folk ud af arbejdsmarkedet, så rygpatienter i stedet bliver en stor og dyr gruppe for samfundet.

- I dag har man dagpenge i 22 uger, men så glider de ud. Og det stresser folk helt vildt. Og hvis der er noget, man ikke kan tåle, er det stress, for det sætter sig som spændinger, der hvor man har ondt i forvejen.