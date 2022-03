14/03/2022 KL. 05:59

For abonnenter Hvem tør hviske det rigtige råd til Putin? I Putins inderkreds ved man stadig godt, hvad bossen gerne vil høre. Tidligere spionchef Thomas Ahrenkiel forklarer, at det ikke er svært at se faktorerne i den ligning, som kan vælte Putin. At forudse hvornår er meget sværere.

Billedet af et langt bord med Ruslands præsident, Vladimir Putin, for enden findes i mange variationer og har fået flere til at bemærke, at Putin er isoleret. Her er det regeringen, som holdes på sikker afstand under en telekonference. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AFPRussian