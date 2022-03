Tidligere rådhus i Bov åbner som modtagefacilitet for ukrainere

- Flygtningestrømmen fra krigen i Ukraine har imidlertid nu et omfang, der betyder, at opgaven ikke længere kan håndteres i den daglige drift, skriver politiet.

Det tidligere rådhus i Bov kan som modtagefacilitet huse mindst 400 personer i døgnet. Det antal kan dog skaleres op eller ned, alt efter hvordan situationen udvikler sig.

Ifølge Udlændingestyrelsens hjemmeside lørdag har 154 ukrainske statsborgere i denne uge søgt om asyl i Danmark.

Fredag har et flertal i Folketinget aftalt, at der skal laves en særlov. Den skal automatisk give ukrainske statsborgere og personer, der har fået flygtningestatus i Ukraine, to års ophold i Danmark.