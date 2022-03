Sikkerhedsfirma kæmper for at redde danskere ud af Ukraine

- Vi monitorerer konstant grænseovergange, broer og veje i forhold til, hvor der er militære aktiviteter, og hvor det er nogenlunde sikkert at færdes.

- Vi laver hele tiden sådanne vurderinger for at kunne understøtte evakueringerne, siger Jonas Muñoz Sylvest.

Inden udlændinge kommer ud af Ukraine, bliver de generelt hjulpet mod sydvest i retning mod Moldova, Rumænien og Slovenien. Det sker for at få dem væk fra de værste krigshandlinger.

En stor del af dem, der får hjælp af Guardian, er ansat i udenlandske virksomheder i Ukraine. Det er virksomheder, der har bedt sikkerhedsfirmaet om assistance.

En af de virksomheder er Ekstra Bladet. To af avisens reportere blev i sidste uge ramt af skud i det østlige Ukraine. De havde efter den akutte hospitalsbehandling brug for at komme ud af landet.