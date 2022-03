Statsministeren tager til Grønland med undskyldning for eksperiment

For de resterende børn noterede den historiske udredning, at der var tvivl om, hvorvidt alle forældre samtykkede. Og hvorvidt de, der gjorde, reelt var klar over, hvad de sagde ja til.

Udredningen fandt, at for omkring halvdelen af de 22 børn gik misbrug, psykiske lidelser, indlæggelser og selvmordsforsøg igen i beretningerne om deres senere liv.

- Gennemgående er også historier om hjemløshed og omflakkende og rodløse liv på kanten af samfundet. For nogles vedkommende også småkriminalitet og domme, stod i den historiske udredning.

- Et flertal af børnene levede deres liv uden nære bånd til deres biologiske slægt. Blandt de adopterede oplevede halvdelen, at adoptivfamilien brød med dem. I et tilfælde i en formel af-adoption.