Siden Ruslands invasion har 158 ukrainere søgt asyl i Danmark

De resterende fire ansøgninger kom i uge 8.

Desuden fremgår det, at i perioden 1. januar 2022 til 23. februar, dagen før invasionen begyndte, søgte fem ukrainske statsborgere om asyl.

Torsdag var 104 ukrainske statsborgere blevet indkvarteret på et asylcenter eller lignende under Udlændingestyrelsens forsørgelse.

Ukraine har en aftale om visumfrihed. Dermed kan ukrainere med et biometrisk pas rejse frit ind i Danmark i 90 dage, uden at de behøver at ansøge om asyl, før den periode udløber.

Man har udstedt biometriske pas i Ukraine siden 2015. I Danmark har alle nyudstedte pas siden 2012 været biometriske. Her har man afgivet fingeraftryk.