Danskere frarådes at rejse til Rusland

Tidligere har Udenrigsministeriet kun frarådet alle ikke-nødvendige rejser

Fredag opfordrer ministeriet danske turister i Rusland til at forlade landet. Det opfordrer også danskere, som bor i Rusland til at genoverveje, om det er nødvendigt, at de bliver i landet.

Det kan ifølge ministeriet blive vanskeligere at opholde sig i Rusland i den kommende tid. Man kan eksempelvis få sværere ved at få adgang til kontanter og bruge internationale kreditkort.

Flere lande har også lukket deres luftrum for russiske fly. Det er sket som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.