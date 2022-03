Byrødder i Enhedslisten ønsker nuancer i Rusland-debat: »Jeg tror ikke, der er lutter helte i Ukraine«

Ikke alle ukrainere er helte, og man skal passe på med at give Putin og Rusland hele skylden.

Det er nogle af de nuancer, som folkevalgte for Enhedslisten i kommunerne påpeger i debatten om den russiske invasion af Ukraine, der i de seneste dage har præget venstrefløjspartiet. Ingen af dem støtter invasionen.

Søren Freiesleben er gruppeformand for Enhedslisten i Odense Byråd og mener, at man skal være varsom med at placere et ansvar for krigen.