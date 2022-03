20.266 er testet positive i ekstra mange coronaprøver

- Vi ser, at der stadig er relativt høj smitte i Nordjylland, som havde færrest smittede til at begynde med, hvorimod smitten er kraftigt aftagende i de regioner, som havde høj smitte til at begynde med.

Det samlede antal indlagte falder med 21 til i alt 1602 indlagte. Af de indlagte er 34 personer på intensiv, af dem får 14 personer hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det er det laveste antal indlagte på intensiv med corona i 10 dage.

Det er dog ikke alle indlagte, der er på hospitalet på grund af corona. Hvis man er indlagt for noget andet, men har en positiv coronatest, tælles man også med i SSI’s opgørelse.

Epidemien fylder stadig en del på hospitalerne, fordi de mange indlagte med corona skal isoleres, fortæller Kasper Karmark Iversen.