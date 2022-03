»Danmark og Storbritannien har i dag styrket vores samarbejde.«

Sådan lød beskeden fra forsvarsminister Morten Bødskov, da han og Storbritanniens forsvarsminister Ben Wallace fredag formiddag kort talte til pressen.

Danmark og Storbritannien har fredag skrevet under på en ny forsvarspolitisk aftale, der bygger oven på den række aftaler, Danmark i forvejen har med briterne, fortalte Morten Bødskov, der desuden sagde, at Danmark skal være værtsland for en »større øvelse« i efteråret.