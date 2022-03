Danske myndigheder følger nøje brand ved atomkraftværk

Desuden holder myndighederne sig løbende opdateret om situationen ved de fire atomkraftværker, som er i drift i Ukraine. De holder sig også orienteret om det nedlagte kraftværk i Tjernobryl.

De seneste dage har medier beskrevet, at mange danskere er blevet nervøse over invasionen i Ukraine og derfor køber jodtabletter for at beskytte sig selv mod radioaktiv stråling.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke relevant at anskaffe eller anvende jodtabletter i Danmark i forbindelse med udslip fra atomkraftværk i Ukraine.