Ny undersøgelse kan bane vej for fast forbindelse over Kattegat

En fast forbindelse over Kattegat kan ifølge en ny undersøgelse bygges uden penge fra statskassen. Det skyldes, at en helt ny model til at finansiere det store projekt, er i spil.

Det skriver Politiken fredag.

Prisen for at bygge to broer over Kattegat fra henholdsvis Jylland og Sjælland til Samsø, en ny motorvej og jernbane på Samsø og i Østjylland samt en helt ny jernbane fra Ringsted til Kalundborg er på 110 milliarder kroner.