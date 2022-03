SSI: Kun få børn har været indlagt med corona

Over en tredjedel af børnene under to år er ved indlæggelse med corona allerede blevet udskrevet indenfor 12 timer. Det tolker Steen Ethelberg som et tegn på, at sygdommen ikke har været alvorlig.

Derudover er en stor del af de børn, der blev indlagt med corona, indlagt af andre årsager end corona. SSI anslår, at 50 procent af de coronarelaterede indlæggelser blandt børn ikke skyldtes corona.

85 børn i alderen 0-15 år har fra 15. december til 15. februar modtaget intensiv behandling. Det er dog kun en håndfuld af dem, der reelt har været indlagt på intensiv.

Ifølge Steen Ethelberg er billedet fortsat, at det er blandt den ældste del af befolkningen, at de alvorlige sygdomstilfælde med corona befinder sig.