13.378 positive coronatest - flere prøvesvar mangler

Yderligere 44 er døde, inden for 30 dage efter at de er konstateret smittede med corona. Det er ikke sikkert, at corona er dødsårsagen.

Statens Serum Institut (SSI) udsendte i slutningen af marts en rapport, hvor de vurderede, at omkring halvdelen af dødsfaldene skyldes andre årsager end covid-19.

Halvdelen døde således ikke på grund af corona, men døde af anden sygdom eller en ulykke.

En person tæller med i statistikken over coronarelaterede dødsfald, hvis vedkommende er testet positiv i en PCR-test inden for 30 dage før døden indtræffer.

SSI meldte tirsdag ud, at kontakttallet ligger på 0,7. Det betyder, at når 10 personer er smittede med corona, smitte de samlet syv personer. Det er dog usikkerhed forbundet med kontakttallet.