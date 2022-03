Lyntestcentrene lukker og slukker senest søndag

- Det blev der brug for efter ikke så mange uger. Denne gang lader vi kontrakterne udløbe, siger hun.

Med lyntest, der foregår ved en podning med en vatpind i næsen, kommer der svar efter 30 til 60 minutter. Det er langt hurtigere end PCR-testen, hvor der typisk går op til et døgn, men den er til gengæld mindre følsom.

Lyntesten har blandt andet været brugt til at give et gyldigt coronapas, som ikke længere er et krav for eksempelvis at gå på restaurant.

Til gengæld kan det blive nødvendigt med en negativ test, hvis man skal rejse. Fremover skal det ske ved PCR-test, eller også kan man betale sig til en lyntest hos en privat udbyder.