Unge skal skrue ned for musik i ørerne for at passe på hørelsen

- De hører for høj musik i høretelefonerne, når de sidder foran computeren, og så er hele vores samfund i øvrigt meget belastet af støj og for høj lyd. På diskoteker, sportshaller, barer, biografer, koncerter, siger foreningens landsformand, Majbritt Garbul Tobberup.

Hun peger på, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) estimerer, at omkring 1,1 milliard yngre mennesker er i fare for at få nedsat hørelse på grund af nye måder at omgås musik på.