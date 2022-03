Smitten har den seneste uge været faldende i 95 ud af landets 98 kommuner. I Læsø, Ærø og Solrød kommuner har smitten været stigende eller stabil. Det viser tal fra SSI.

Pandemien har toppet. Det vurderer Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme på Aarhus Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at vi har passeret højdepunktet i pandemien. Det er målt på antallet af nye tilfælde. Det falder fint.

- Vi ved, at der går to til tre uger, fra vi har haft højdepunktet i antallet af tilfælde, til antallet af indlæggelser topper, og så går der endnu 14 dage, før dødstallene begynder at falde. Så det hele går stille og roligt fremad, siger han.