Minister beder kommuner droppe russiske investeringer

- Jeg vil med dette brev til jer for en god ordens skyld gøre samtlige kommuner og regioner opmærksomme på, at disse sanktioner kan have betydning for kommunale og regionale investeringer i russiske værdipapirer, skriver ministeren i brevet.

Det fremgår ikke, hvor mange kommuner der har investeringer i russiske værdipapirer.

Investeringerne, som ifølge ministeren bør droppes, kan både være direkte og indirekte. Indirekte kan for eksempel være via investeringsforeninger.