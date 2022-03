Tre eksil-iranere er onsdag blev idømt længere fængselsstraffe for blandt andet at have udført spionage i Danmark, støttet terror og hjulpet en saudiarabisk efterretningstjeneste.

Dommen er netop blevet afsagt i Retten i Roskildes særligt sikrede retssal i et industrikvarter uden for Herfølge.

Mændene idømmes he