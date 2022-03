Kommuner vil have hjælp til ukrainere sikret ved lov

Jacob Bundsgaard siger, at der er behov for, at man både fra Folketingets og EU’s side får afklaret, hvilken status de ukrainske flygtninge skal have.

- Her og nu er det en problemstilling, der relaterer sig til de ukrainske flygtninge, så det er det, man skal fokusere på lige nu.

- Vi må nok desværre se i øjnene, at dem der kommer hertil, kommer til at være her i et godt stykke tid, fordi situationen er så forfærdelig, som den er i Ukraine.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har sagt til DR, at han på ingen måde vil afvise, at der kan være behov for særlig lovgivning til ukrainere.