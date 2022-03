Har du skrevet testamente?

Hvem skal bære din kiste?

Er du villig til at slå ihjel, selv dø eller blive skadet for livet?

Det er nogle af de ubehagelige spørgsmål, som danskere skal overveje ekstremt nøje, før de beslutter sig for at rejse til Ukraine for at kæmpe i krigen mod den russiske invasion.