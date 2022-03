Få dage efter at Rusland gik ind i Ukraine, var Matas’ lager blevet tømt for jodtabletter

De slet skjulte trusler om atomvåben fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, ser ud til at have sat gang i salget af jodtabletter i Danmark. I hvert fald måtte Matas’ onlinebutik melde udsolgt af tabletterne, få dage efter at Rusland i torsdags startede en krig mod Ukraine. Det fortæller kommunikationschef i Matas, Klaus Fridorf.