Sårede Ekstra Bladet-journalister er nu evakueret ud af Ukraine

Han oplyser videre, at de blot var til stede for at dække krigen.

- Så det er lidt træls og uvant selv at blive en del af historien. Det handler jo ikke om os, siger han.

Ekstra Bladet satte selv evakueringsplanen i gang med sikkerhedsfirmaet Guardian Security. Det var dog ikke første plan, der lykkedes. Det fortæller Ekstra Bladets journalistiske chefredaktør Knud Brix til Ekstra Bladet.

- Vores første plan var, at der skulle køre en ambulance fra Danmark med to topprofessionelle folk ind i Ukraine og hente dem ud, men det viste sig i går aftes, at det vindue, der var, snævrede sig ind, siger han.