Udenrigsministeriet ændrer stavemåde af Ukraines hovedstad

- Det sender et signal om respekt og solidaritet med den ukrainske befolkning i denne svære tid. De fortjener at vide, at de ikke er alene i deres kamp for frihed, skriver han.

Udenrigsministeriet er ikke de eneste, der de seneste dage har besluttet sig for stave den ukrainske hovedstad Kyiv i stedet for Kiev.

Dansk Sprognævn udgav fredag en guide til ukrainske navne i danske tekster.

Her fremgår det, at Ukraines hovedstad bør skrives ”Kyjiv” på dansk. Fordi Kyiv er mere udbredt internationalt vurderer Dansk Sprognævn dog, at det er denne stavemåde, der er fremtid i.