18.578 positive coronatest det seneste døgn

SSI meldte tirsdag ud, at kontakttallet ligger på 0,7. Det betyder, at når 10 er smittede med corona smitter de samlet syv mennesker. Der er dog usikkerhed forbundet med kontakttallet.antal indlagte falder med 17 til 1734. Yderligere 37 er døde, inden for 30 dage efter at de er konstateret smittede med corona.