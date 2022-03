Kontakttallet falder fortsat - tyder på aftagende epidemi

Under coronaepidemien har Statens Serum Institut (SSI) dagligt offentliggjort tal for udviklingen i blandt andet nyindlæggelser på hospitalerne.

De seneste fem dage viser tal fra SSI, at antallet af nyindlæggelser er faldet.

Kontakttallet er et regnestykke, som udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden. Når antallet af test ændrer sig markant, bliver det vanskeligere at sammenligne kontakttallet over tid.

Når kontakttallet er 0,7, vil det sige, at ti smittede i gennemsnit smitter syv andre.