Danskere kan melde sig til kamp mod Rusland hos Ukraines ambassade

Danmark har tidligere straffet personer, der rejste til Syrien for at kæmpe både for og imod Islamisk Stat.

Men det skyldtes ifølge Vestergaard eksempelvis forbud mod at deltage på fjendens side i væbnede konflikter, hvor Danmark er en part. I øvrigt var der indrejseforbud i Syrien.

Ifølge Berlingske har flere også i Facebook-gruppen ”Bevar Ukraine” sagt, at de vil tage dertil for at ”hjælpe med at forsvare Ukraine”.

Vestergaard uddyber i øvrigt til Berlingske, at der heller ikke er noget juridisk i vejen for, at man kan kæmpe på Ruslands side. Det skyldes, at Rusland ikke kæmper mod staten Danmark.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har sagt, at han vil danne en international styrke, der skal forsvare Ukraine.