I et parcelhus i Silkeborg leger de to brødre Ostap og Max Klynchyk på to og fire år ivrigt med legoklodser, mens deres mor, den 30-årige Mariana Klynchyk, følger med fra sengen ved siden af.

Efter at være landet i Billund Lufthavn søndag middag er den lille familie blandt de første ukrainske flygtninge i Danmark. De er flyttet ind hos Mariana Klynchyks mangeårige ukrainske veninde, Halyna Oleksandrivna, der er dansk gift og bor med sin mand og to børn i et nybyggerområde i udkanten af den midtjyske by.