Myndighederne nedskalerer kapaciteten for PCR-test

- Vi ser allerede nu, at smitten er begyndt at falde i de områder, hvor der er tidligere var mest smitte. Den udvikling forventer vi fortsætter som følge af stigende immunitet og sæsoneffekt.

Mandag skriver Sundhedsministeriet desuden i en pressemeddelelse, at den Faglige Referencegruppe for covid-19 har rådgivet regeringen om det danske testberedskab.

- Vi er inde i en udvikling med et faldende behov for coronatest, og den nye model gør det nemmere at vide, hvornår der skrues ned for PCR-kapaciteten.

Mødet fandt sted 1. februar.

Gruppen har rådet regeringen til at udfase hurtigtest, men også sagt, at der fortsat er gode argumenter for at sørge for, at borgerne har adgang til selvtest.

Desuden råder gruppen til, at både PCR-test og selvtest kan nedskaleres hen over foråret og sommeren, men at der skal være mulighed for at kunne opskalere hurtigt i løbet af efteråret.