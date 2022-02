»Det er sådan, at man ikke bare kan flyve ind i et luftrum, hvis man ikke har tilladelse. Hvis man gør det, kan det få fatale konsekvenser.«

Sådan lød det fra udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde søndag formiddag. Her meddelte ministeren, at dansk luftrum – herunder også luftrummet over Grønland og Færøerne – ville blive lukket for russiske fly gældende fra midnat søndag.