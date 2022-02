Danske turister i Rusland opfordres til at rejse hjem

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Rusland, fordi dansk luftrum lukker for russiske flyvninger. Det fremgår af rejsevejledningen for Rusland på Udenrigsministeriets hjemmeside. Desuden opfordres danske turister i Rusland til at arrangere hjemrejse, mens det stadig er muligt at flyve med kommercielle fly ud af Rusland.

Således ændres rejsevejledningen for Rusland fra gul, hvilket betyder, at man skal være ekstra forsigtig, til orange, der betyder, at ikke-nødvendige rejser frarådes. Der er ifølge Udenrigsministeriet en risiko for, at Rusland vil indføre et lignende flyveforbud mod europæiske flyvninger. - Det kan blive meget besværligt at rejse mellem Europa og Rusland i den kommende tid, lyder det på hjemmesiden. Dele af Rusland er også rød i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det betyder, at alle rejser til de dele af landet frarådes.

Det drejer sig om de områder i Rusland, der grænser op til Ukraine. Danmark er ikke det eneste land, der beder statsborgere forlade Rusland. USA opfordrer borgere til at overveje at forlade landet, mens franske statsborgere, der et på midlertidigt besøg i Rusland, opfordres til at forlade landet. Ved midnat natten til mandag lukkes det danske luftrum for alle russiske fly. Det betyder, at russisk indregistrerede fly eller fly, der flyver for et russisk flyselskab vil blive nægtet adgang til det danske luftrum. Det meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) søndag. Langt de fleste EU-lande har sagt, at de vil lukke deres luftrum for russiske flyvninger på grund af Ruslands invasion i Ukraine.

Søndag aften har EU-lande således vedtaget, at EU’s luftrum er lukket for russiske flyvninger. Lukningen af luftrum er blandt en række sanktioner, som blandt andet EU, USA og Storbritannien har indført mod Rusland på grund af invasionen af Ukraine. Blandt andet kunne formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen lørdag aften meddele, at der var enighed om at udelukke ”vigtige russiske banker” fra det internationale betalingssystem Swift. Swift er et bankmeddelelsessystem, der bruges ved internationale transaktioner.

/ritzau/