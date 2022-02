Kofod opfordrer danskere i Rusland til at skynde sig hjem

Her annoncerede han, at Danmark lukker luftrummet for russiske fly.

- Det er russiske fly, vi forbyder at flyve ind. Så tager man et dansk fly eller et europæisk fly, så kan man måske flyve hjem. Men tingene ændrer sig meget hurtigt, og vi må imødese, at Putin kan finde på at svare igen, lød det.

En række andre lande ud over Danmark har lukket deres luftrum for Rusland.

Det gælder blandt andet Tyskland, Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen.

Estland, Letland og Litauen samt Slovenien og Rumænien har gjort det samme.

Ruslands luftfartsmyndighed, Rosaviation, har svaret igen ved at forbyde fly fra en række lande i at lande i russiske lufthavne eller flyve over Rusland.