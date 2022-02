Ukrainere kan køre gratis med tog ved ankomst til Danmark

- Aftalen med DSB er, at ukrainere, der kommer til Danmark med tog, eksempelvis hvis de er på vej til deres familier, som er bosiddende i Danmark, at de skal ikke opkræves et kontrolgebyr, hvis de ikke har billet, siger Bramsen.

Ukrainere, der kommer til Danmark med tog, får lov til at rejse igennem landet uden en togbillet. Eneste krav er at kunne fremvise et ukrainsk pas.

Det er uvist, hvor længe aftalen gælder.

- Vi har ikke diskuteret, hvornår det her skal stoppe. Lige nu handler det om at sikre, at der er de bedste muligheder for de ukrainere, der er på flugt fra en meget voldsom krig, siger Bramsen.

Tidligere søndag meddelte klima-, forsynings- og energiminister Dan Jørgensen (S) på Twitter, at det også er blevet gratis at ringe og sende sms’er til Ukraine efter aftale med teleselskaberne.

- Der skal lyde et stort tak til teleselskaber for at tage ansvar i krisen. Man kan kun forstille sig, hvordan det må være at frygte for sine kære, og hvad det må betyde at kunne holde kontakt og høre nyt, siger Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar.