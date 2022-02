Mange danske initiativer til at hjælpe ukrainere er dukket op de seneste dage. Her er fem måder, det kan ske på.

I Danmark er der på baggrund af modstand mod Ruslands invasion opstået flere forskellige løsninger til dem, der ønsker at støtte Ukraines i krigen. Vi har set nærmere på fem muligheder, som hører til i den mere kraftige ende end twitter-hashtags. 1 Støtte til hjælpeorganisationer Man kan gøre som udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har gjort på Danmarks vegne og støtte en hjælpeorganisation. Udviklingsministeriet annoncerede fredag, at regeringen sender 30 mio. kr. til FN og støtter Internationalt Røde Kors’ humanitære indsatser i Ukraine med 20 mio. kr.

Gennem både Røde Kors, Red Barnet og Dansk flygtningehjælp kan man støtte økonomisk ved blot at sende en sms, men der er også mulighed for at registrerer sig på deres hjemmesider. Det samme gælder for Amnesty International og flere andre organisationer. 2 Borgerforslag Man kan vælge at skrive under på et nyt borgerforslag, der forslår, at det skal være muligt for ukrainske flygtninge at blive i Danmark til krigen med Rusland er slut. Derudover skal der sørges for transport til Danmark fra grænsen mellem Ukraine og Polen og midlertidigt husly.

Borgerforslaget blev skabt, da stifterne spurgte sig selv, hvad de som danskere kunne gøre. »Vores hjerter græder - Vi har startet initiativet for at føle, at vi gør et eller andet. Vi vil gerne have de danske politikere til at tage krigen seriøst også om en eller to måneder,« siger Connie Hedegaard Nielsen, der er medstifter af borgerforslaget. 3 Doner tøj eller soveposer Med forårsrengøringen lige om hjørnet, er det et godt tidspunkt at rydde ud i overflødigt tøj og andre ejendele. Foreningerne Bevar Ukraine og Hjælp Ukraine samarbejder om at samle ting ind, og derefter skal de transporteres til de ukrainske flygtninge. De tager blandt andet imod tøj, hygiejneartikler og soveposer.

Indsamlingen på Sjælland startede lørdag, hvor over 200 privatpersoner stillede deres carporte og garager til rådighed som samlingssteder. Organisationen håber på, at de senere kan organisere indsamlinger i Jylland. Dog tog nogle enerådige jyder alligevel initiativet til at åbne deres hjem for donationer. En af dem er Christina Vegn, der bor ved Skæring Strand udenfor Aarhus. Hun besluttede at samle ind for sit lokalområde og så aflevere det til et større opsamlingssted i Beder. »Jeg havde regnet med, at der kom en bil-fuld eller to, men der er virkelig kommet meget, omkring 150 sække, så det er lidt vildt. Man vil gerne hjælpe, men man føler sig magtesløs. Den her krig har ramt mange danskere, for det er voldsomt at se det i fjernsynet og høre historier. Jeg har en genbo, der er fra Ukraine, og det er hårdt, at se hvad hun går igennem, og hvor bekymret hun er for sin familie og sine venner,« siger Christina Vegn.

Det er ikke kun i Danmark, der bliver samlet ind. Også i Ungarn samler de ind til de ukrainske flygtninge, der forsøger at krydse grænsen indtil landet. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP

4 Russiske varer boykottes Flere supermarkedskæder har besluttet at boykotte russiske varer, og der er blevet delt forburgertips til, hvordan man selv kan gøre det samme. Lørdag middag skrev Salling Groups administrerende direktør, Per Bank på Twitter, at de fjerner deres omkring 20 russiske varer fra hylderne i koncernens butikker, der inkluderer Bilka, Netto og Føtex. Det samme gør Rema 1000. Coop har også meldt ud, at de ikke vil købe flere russiske varer, dog får de allerede indkøbte lov til at blive på hylderne. Hvis man som forbruger vil sørge for, at man ikke får russisk producerede varer med hjem i indkøbsposen, så skal man undgå varer med stregkoder, der starter med 460 til 469.

5 Kør en tur til grænsen eller hack Kreml De mest offervillige Ukraine-støtter har også mulighed for at gå endnu længere i deres støtte. Flere danskere har således allerede taget turen til Ukraines grænse for at hjælpe flygtninge, som bilkortegen på ni biler med dansk-ukrainere som Jyllands-Posten i weekenden skrev om var taget ned for at hjælpe flygtninge til Danmark. Derudover søge den ukrainske regering ifølge Reuters frivillige hackere til at hjælpe med at beskytte kritisk infrastruktur og spionere på de Russiske tropper. Den internationale hackergruppen Anonymous er allerede gået ind i cyberkrigen mod Rusland.

Hvis man vil gå endnu længere og aktivt tilslutte sig det ukrainske forsvar, har Mette Frederiksen søndag gjort det klart, at det ikke vil være ulovligt at kæmpe for Ukraine.