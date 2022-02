De første ukrainere er kommet til Danmark efter invasion

Men ifølge ministeriet har en del af dem oplyst, at de bor hos familie i Danmark.

Få dage efter at Rusland indledte en invasion af Ukraine, er de første ukrainere flygtet til Danmark.

- En del af disse (ukrainerne, red.) har oplyst, at de er indkvarteret privat hos herboende familie.

- Ministeriet har ikke kendskab til, at de pågældende på nuværende tidspunkt har søgt asyl, står der i opslaget.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har heller ikke overblik over, hvor mange ukrainere der reelt er rejst ind i Danmark.

Ifølge ministeriet skyldes det, at ukrainske statsborgere kan rejse til Danmark uden visum, og at der ikke er krav om, at de skal registreres.

Derudover gennemføres grænsekontrol mod Tyskland kun som stikprøver.