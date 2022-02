Det sydlige Bornholm har fået strømmen tilbage efter nedbrud

Lørdag morgen omkring klokken 06.19 gik strømmen over hele Bornholm, men hen på formiddagen ser den sydlige del af øen ud til at have fået den tilbage igen.

Energinet meddeler kort efter klokken 08.00, at man forventer at få strømmen tilbage inden klokken 12.00.

Det statslige Energinet, som ejer og driver elnettet og står for forsyningssikkerheden, bekræfter, at søkablet er ”udkoblet”.

Energinet oplyser, at det tidligere er sket, at skibe med deres ankre har forårsaget brud på kablet. Men om forklaringen skal findes her eller i en teknisk fejl et andet sted, ved man endnu ikke. Det oplyser Energinet til Ritzau.

Bornholms Energiforsyning er gået i gang med at starte elproduktion op. Det kan de blandt andet gøre via et kulkraftværk i Rønne.

TV 2 Bornholm skriver, at strømafbrydelsen betød, at broklappen på hurtigfærgen ikke kunne lukke lørdag morgen.

Afgang var planlagt til cirka klokken 6.30, men 7.30 var den endnu ikke kommet afsted.