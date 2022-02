Bornholm har fået strømmen tilbage efter omfattende nedbrud

Lørdag morgen omkring klokken 06.19 gik strømmen over hele Bornholm, men kort efter middag er hele øen atter forsynet med strøm.

Det gigantiske søkabel ligger på bunden af havet mellem Hasle og Borreby. Det forbinder Bornholms elsystem med Sveriges elnet og resten af det nordiske elsystem.

Energinet, som ejer og driver elnettet og står for forsyningssikkerheden, oplyser, at det tidligere er sket, at skibe med deres ankre har forårsaget brud på kablet.

Men om forklaringen skal findes her eller i en teknisk fejl et andet sted, ved man endnu ikke. Det oplyser Energinet til Ritzau.

Politiet har lørdag også advaret øens borgere mod, at lyskryds på hele Bornholm kan være ude af drift, og at man der skal være meget opmærksom under sin kørsel. Det er uvist, om lyskrydsene fungerer igen ved middagstid.