»Vi fik rigtig mange opkald fra nervøse borgere, der havde hørt de bragende fly. De troede, at russerne var på vej ind i Danmark, og at der nu var krig i Danmark,« siger vagthavende hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Fredag eftermiddag ved femtiden fik en række borgerne på det sydlige Sjælland og Lolland sig en ordentlig forskrækkelse, da to F16-fly fløj over Lolland og Sydsjælland, i hvad der bogstaveligt talt kan kaldes bragende høj fart.

Politiet har ikke tal på, hvor mange opkald de fik på 112 og 114 i tidsrummet efter braget fra de to fly.

»Men det bimlede og bamlede, og det kan man jo godt forstå,« siger vagthavende.

Kort tid efter sendte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en besked ud på det sociale medie Twitter, hvor man manede til ro.

Det virkede, oplyser vagthavende.

Det var ikke tale om en militær operation i Østersøen, oplyser Forsvaret.

»Det var to, der er udstationeret på Bornholm. De var på vej tilbage til flyvestation Skrydstrup efter endt vagt, og under deres flyvning laver de en øvelse. Da de laver øvelsen i meget høj fart, bryder de lydmuren, og det betyder, at man kan høre et brag på Sydsjælland, Møn og Lolland,« fortæller Lars Skjoldan, og understreger: