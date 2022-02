Kirker landet over åbner for bøn for krigsramte Ukraine

- Vi har også ukrainere, som arbejder på gårde i landsogne, som er påvirket, siger biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær.

Allerede lørdag vil der flere steder blive afholdt særlige gudstjenester med afsæt i situationen i Ukraine.

- Det kan være en lystænding, et par salmer og en bøn. Det vores måde at markere på, at de her mennesker i Ukraine og deres pårørende ikke står alene, siger Henrik Stubkjær.

Ifølge biskoppen er det naturligt, at kirken tager den særlige situation op.

- Det er naturligt, at man vender sig mod kirken for at finde håb, når der sker sådan noget.