Ministerium: Danskere i Ukraine har svært ved at slippe ud

Der er fortsat over 100 danskere i Ukraine, hvoraf cirka en femtedel ønsker at komme ud, oplyser direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen på et pressemøde fredag.

- Vi har, og heldigvis for det, trods krigshandlinger ingen meldinger om, at danskere er kommet til skade. Og heller ikke nogen - selvfølgelig - som er dræbte, siger Erik Brøgger.

Han tilføjer, at det er et ”meget risikofyldt sted at være”: Hvis man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, så er der også civile, som bliver dræbt.

- Man skal bevæge sig med forsigtighed. Det er ekstremt svært at komme ud af Ukraine, siger han.

Han understreger, at det stadig er muligt at komme ud. Men kun via lande- og motorveje. Luftrummet er forsat lukket for civilflyvninger.