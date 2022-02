Politikerne skærer i antallet af eksamener til sommer

- I Danmark har vi både sidste år og forrige år valgt en mellemvariant ud fra det princip, at der skal være et rimeligt niveau i de eksamener, man skal op i, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S):

For både 9. klasse og 3.g vil der blive tale om fire eksamener i stedet for syv. I 10. klasse bliver der fire eksamener, hvor man plejer at have 11.

Der bliver igen til sommer færre eksamener for elever i folkeskolens 9. klasse og i 3.g i gymnasiet. Det har et bredt flertal i Folketinget aftalt fredag.

- Det er vigtigt med eksamenstræning. Omvendt skal vi tage højde for, at selv om vi nu står i en normal situation igen, så har særligt 9. klasserne og 3.g’erne haft en meget bumlet skoletid.

- Alle prøver afholdes som normalt. Elever kan dog anmode om kun at komme op til fire eksamener.

- De kan også bede om at få deres karakter baseret på det skriftlige produkt annulleret. Så skal de mundtligt forsvare deres projekt og få en karakter baseret på både det mundtlige og skriftlige.

- De elever kan vælge mellem at tage tre mundtlige prøver i studieretningsfag eller andre fag på A-niveau.

- Der er nogle særlige omstændigheder for de elever, der har afsluttet deres studieområdeprojekt, men som på grund af aflysninger kun fik en karakter for det skriftlige produkt.

- Den fjerde bliver et mundtligt forsvar af studieretningsprojekt eller studieområdeprojekt.

- To af dem bliver i elevernes studieretningsfag på A- eller B-niveau eller et andet fag, som de har haft på A-niveau.

- Der afholdes fire i stedet for syv eksamener.

- For alle aflyste prøver vil elever få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

- Der afholdes fire eksamener i stedet for 11.

- Der afholdes fire eksamener i stedet for syv.

Her er de grove træk i aftalen:

Et flertal i Folketinget har fredag aftalt, hvordan årets eksamener for elever i folkeskolen, gymnasiale uddannelser, HF og andre uddannelser skal se ud.

Ved gennemføre nogle, men dog færre eksamener har Danmark valgt en anden model end eksempelvis Norge, hvor man har valgt at aflyse alle mundtlige eksamener.

Hun anfører, at erhvervsskolerne igennem coronaforløbet har kunnet være fleksible med at rette eksamener til.

- En aflysning har ret drastiske konsekvenser for eleverne. Nu har de valgt at gøre det i Norge, fordi de har haft ret massive nedlukninger særligt i Oslo hen over året. Derfor er situationen lidt anderledes i Norge.

- Men for os er det også vigtigt at sende eleverne videre med en erfaring i at gå til eksamen.

Et af principperne bag aftalen er ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil, at desto ældre eleverne er, desto mere har de fået ud af fjernundervisning.

Det princip betyder, at på HF bliver alle prøver afholdt som planlagt.

- HF er en ret særlig uddannelse, siger Pernille Rosenkrantz-Theil:

- Eleverne er dels lidt ældre, og derfor forventes det, at de kan få mere ud af fjernundervisning, dels fordi de tilmelder sig en uddannelse, der er eksamensbåren. Hvor der altså ikke er årskarakter, i modsætning til stort set resten af uddannelsessystemet.