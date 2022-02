Røde Kors vil sikre mad og lægehjælp i krigsramte Ukraine

- Vi skal i gang med at vurdere, hvad der er opstået af behov i løbet af de seneste 36 timer og hvilke behov, der opstår de næste dage. Sundhed, mad og vand bliver vores fokus, siger Bjarke Skaaning.

Her og nu handler det om at sikre adgang til basale fornødenheder som vand og fødevarer samt adgang til husly og lægehjælp i krigsramte områder.

Han forventer, at der på sigt kan blive behov for at hjælpe folk på flugt.

- Vi ser ind i et scenarie, hvor folk flygter internt i Ukraine. Der bliver behov for hjælp, også til den brede befolkning, hvis krigen ikke stopper.

Danmark sender 50 millioner kroner i humanitær hjælp til Ukraine, har udviklingsminister Flemming Møller (S) oplyst.

30 millioner kroner kommer til at gå til finansiering af FN’s humanitære arbejde i Ukraine, mens de resterende 20 millioner kroner går til Røde Kors’ indsatser i samme område.