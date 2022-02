Ambassadør opfordrer ukrainere i Danmark til at tage hjem og kæmpe

Ukraines ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, opfordrer alle herboende ukrainere, der er i stand til at kæmpe, til at rejse hjem for at deltage i kampen mod Rusland. Det siger han til TV 2.

»De, der er klar til at benytte våben og beskytte jeres land, vær søde at tag hjem til Ukraine og hjælp vores hær med at stå imod,«