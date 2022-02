26/02/2022 KL. 10:39

For abonnenter

Borgmester kender ikke til 50 år gammelt russisk samarbejde: »Det skal stoppe med det samme«

Aalborg Kommune har siden 1971 haft et samarbejde med den russiske »venskabsby« Pushkin, der ligger lidt syd for Skt. Petersborg. Fungerende borgmester Helle Frederiksen ønsker at stoppe samarbejdet, når byrådet vender tilbage fra vinterferie i næste uge.