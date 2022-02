Danmark sender 50 millioner i humanitær hjælp til Ukraine

Foruden at øge sit militære bidrag til alliancen Nato kommer Danmark også til at sende 50 millioner kroner i humanitær hjælp til Ukraine.

30 millioner kroner kommer til at gå til finansieringen af FN’s humanitære arbejde i Ukraine, mens de resterende 20 millioner kroner går til Røde Kors’ indsatser i samme område.

Støtten skal hjælpe FN og Røde Kors med at bidrage til blandt andet husly, lægehjælp, mad og vand til den ukrainske befolkning.

- Civile kan blive tvunget på flugt, og det kan blive svært at få adgang til helt basale fornødenheder som mad, vand, lægehjælp og behandling af sårede.

- Her har vi også et helt særligt ansvar for at hjælpe, fordi Ukraine er i vores eget nærområde, lyder det fra ministeren, som også understreger, at pengene også kan komme til at gå til sårede personer samt en eventuel flygtningestrøm i nabolandene.