24. februar 2022 blev begyndelsen på et uhyggeligt kapitel i Europas historie. Væbnet krig er igen en realitet. Konfliktens første offer var sandheden. Det så vi, da Ruslands præsident Putin forvrængede fakta for at legitimere sit angreb på Ukraine.

Hvordan vil Danmark hjælpe, og hvad vil den danske regeringen svare de flygtninge, der lige nu er på vej ud af det krigsramte land?

Kiev er tættere på Aarhus end Rom. Angrebet kommer til at påvirke ukrainerne, verdensordenen, men også det nære herhjemme. For verden hænger uløseligt sammen – på godt og på ondt.

Derfor insisterer Jyllands-Posten på hver dag at have blik for hele Danmark og hele verden. Det gælder ikke mindst i en krigstid, der også får stor betydning for danske virksomheder, almindelige menneskers privatøkonomi og fremtidsudsigterne i Europa.

Når verden står i brand, bliver fakta og viden mere afgørende end nogensinde. Derfor sætter Jyllands-Posten alle sejl til for at klæde dig på til at forstå virkeligheden, så du kan danne din egen mening.