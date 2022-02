Det er første gang siden 18. februar, at antallet af indlagte falder.

1721 personer, der er testet positive for coronavirus, er indlagt på hospitalet. Det er 38 færre end tirsdag.

Det er dog ikke alle indlagte, der er indlagt på grund af coronavirus. Der kan være andre årsager til, at personer, der er testet positive for coronavirus, er indlagt på et hospital.

36 af de indlagte er så syge, at de ligger på en intensivafdeling, mens 12 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen hæfter sig ved, at netop intensivtallet holder sig nede.

Det var langt højere sidste år - på trods af meget lavere smittetal.