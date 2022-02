Kate besøger KU for at blive klogere på den tidlige barndom

Kates besøg sker i forbindelse med fondsarbejde i The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Derfor kommer besøget til at handle om de små børn.

Første programpunkt var et besøg på Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Københavns Universitet. Her besøgte hun Copenhagen Infant Mental Health Programme.

- Jeg ser frem til at lære om Danmarks tilgang til den tidlige barndom fra eksperter, forældre og praktiserende læger. Danmark er et fyrtårn, når det kommer til tilgangen til børnenes tidlige år, skrev hun.

Bagefter er Mary vært for en privat frokost for Kate, inden de sammen besøger et krisecenter.

På krisecentret vil der være en præsentation af Mary Fondens indsats for de 2000 børn, der hvert år kommer på krisecenter med deres mor.

Hertuginden af Cambridge var i 2021 med til at lancere fonden The Royal Center of Early Childhood. Fonden har blandt andet fokus på at skabe en gladere og en sundere verden for de yngre børn.