I sjældne tilfælde kan man blive smittet to gange med omikron

I tilfældene er der tale om smitte med to forskellige undervarianter af omikron, der hedder henholdsvis BA. 1 og BA.2.

I 47 tilfælde er personer i Danmark blevet testet positive igen, 20-60 dage efter at de senest var testet positive.

Det viser et studie fra Statens Serum Institut (SSI).

I meget sjældne tilfælde er det muligt i løbet af en kort periode at blive smittet to gange med omikronvarianten af coronavirus.

BA. 1 var dominerende i Danmark frem til januar, hvorefter BA. 2 er blevet dominerende.

- Smitte med to forskellige undertyper af omikron kan forekomme. Det ser dog ud til, at det i Danmark kun er sket relativt sjældent, og at det overvejende har ramt yngre personer, der ikke var fuldt vaccinerede, skriver SSI.

Det er primært yngre, uvaccinerede personer, som er blevet ramt af to gange smitte i løbet af kort tid.

Der har ikke været nævneværdig forskel på sygdomsforløbet, og ingen af de smittede har været alvorligt syge eller indlagt.