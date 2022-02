Ud af de 28.883 tilfælde er 1477 reinfektioner. En reinfektion er et tilfælde, hvor en person tidligere har fået et positivt svar fra en PCR-test.

- Jeg synes, at vi stille og roligt ser et fald i antallet af smittede.

- Det er også forventeligt. Vi er ved at have så stor immunitet, at vi kan forvente, at smitten stille og roligt vil falde, siger han.

Han mener, at det især er immuniteten blandt befolkningen, der gør at smittekurven er ved at være knækket.

- Der er så mange, der er immune i Danmark nu, så der er dårligere vilkår for virus. Der er længere imellem dem, der er smitbare, siger han.

De 28.883 tilfælde er fundet på baggrund af 89.541 PCR-prøver.